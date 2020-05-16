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В МВД РФ напомнили о штрафах за отказ от тестирования на COVID-19
16.5.2020 15:51
Фото: bfm.ru
В МВД России пояснили, в каких случаях гражданам грозит штраф за бездействие при коронавирусе.
В частности, речь идет об уклонении от тестирования лиц, у которых подозревается заражение новой инфекцией COVID-19.
Кроме того, к ответственности могут привлечь тех, кто вернулся в Россию из-за границы и не информировал об этом соответствующие органы, указав фактическое место пребывания, передает ТАСС.
Со ссылкой на пресс-центре МВД уточняется, что бездействие в данном случае может выражаться в несоблюдении требований, связанных с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Обязанности, за невыполнение которых также грозит штраф, связаны с обращением за медпомощью на дому при любых болезненных проявлениях и уклонением от обязательного лабораторного тестирования на коронавирус.
Санкции за нарушения ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусматривают штрафы в размере от 15 до 40 тыс. рублей, напомнили в ведомстве.
Согласно последним официальным данным, по состоянию на 16 мая в России в общей сложности было выявлено 272 043 зараженных коронавирусом, в т.ч. 9 200 - за минувшие сутки. В мире диагноз подтвержден уже у 4 542 347 человек. За последний день прирост составил более 100 тыс.
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