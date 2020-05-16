Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван самый большой и горячий щитовой вулкан

16.5.2020 15:24

Фото: krilyatv.ru



Американские исследователи пришли к выводу, что самым большим и горячим щитовым вулканом в мире стоит считать не Мауна-Лоа, а расположенный на северо-западе Гавайских островов Пухахону.



По данным геологов, вулкан вдвое превосходит предыдущего рекордсмена по размерам.



Статья американских ученых появилась в журнале Earth and Planetary Science Letters, сообщает ТАСС. Исследователи убеждены, что самым большим и горячим щитовым вулканом в мире стоит считать не Мауна-Лоа, а расположенный на северо-западе Гавайских островов Пухахону.



Пухахону, известный также под названием Скалы Гарднера, находится на расстоянии около тысячи километров к северо-западу от Гонолулу. Над водной поверхностью можно увидеть только вершину гигантского вулкана, которая выглядит как две скалы, окруженные рифом. Первым из европейцев их заметил в 1820 году китобой Джозеф Аллен.



Вулканы такого рода относятся к щитовым, так как формируются из очень жидкой лавы. Растекаясь по значительной территории, она застывает, превращаясь в гигантских размеров щит. В прошлом ученые считали, что самым большим таким вулканом на нашей планете является Мауна-Лоа на острове Гавайи.



Автор: Злата Богатова

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