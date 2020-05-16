Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Группа белорусских документалистов погибла в ДТП

16.5.2020 00:28

Фото: livejournal.com



Смертельная авария произошла, когда снимавшие фильм о волонтерах документалисты Владимир Михайловский и Максим Гавриленко возвращались из Гомеля в Минск.



Лента посвящена тем, кто сейчас оказывает помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, передают белорусские СМИ.



Смертельная дорожная авария случилась накануне вечером, 14 мая, на 43-м км дороги М-5 Минск — Гомель (Пуховичский район).



Как стало известно группа белорусских документалистов работала в Гомеле, собирая материал для фильма о деятельности местных волонтеров. Завершив съемки и собрав оборудование, Любовь Земцова, Максим Гавриленко и Владимир Михайловский на легковом автомобиле Citroen направились обратно в Минск.



По данным МВД, на трассе в Citroen врезался Rover, которым управлял 20-летний житель Гомеля и допустил выезд на встречную полосу.



В аварии смертельные травмы получили 33-летний Михайловский, 26-летний Гавриленко и водитель автомобиля Rover. В больницу в тяжелом состоянии доставлены режиссер Любовь Земцова и пассажир второй машины, пострадавшие находятся в реанимации.



По факту ДТП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 767

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 08:53 Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТП

Под Тамбовом 4 человека погибли в ДТП 20.8.2020 15:25 Адвоката Ефремова заподозрили в подкупе свидетелей

Адвоката Ефремова заподозрили в подкупе свидетелей 20.8.2020 12:00 В Турции убит азербайджанский криминальный авторитет

В Турции убит азербайджанский криминальный авторитет 20.8.2020 10:14 Навальный впал в кому

Навальный впал в кому 19.8.2020 12:22 СМИ: в больнице умер белорус, пострадавший во время протестов