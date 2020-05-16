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Группа белорусских документалистов погибла в ДТП
16.5.2020 00:28
Фото: livejournal.com
Смертельная авария произошла, когда снимавшие фильм о волонтерах документалисты Владимир Михайловский и Максим Гавриленко возвращались из Гомеля в Минск.
Лента посвящена тем, кто сейчас оказывает помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, передают белорусские СМИ.
Смертельная дорожная авария случилась накануне вечером, 14 мая, на 43-м км дороги М-5 Минск — Гомель (Пуховичский район).
Как стало известно группа белорусских документалистов работала в Гомеле, собирая материал для фильма о деятельности местных волонтеров. Завершив съемки и собрав оборудование, Любовь Земцова, Максим Гавриленко и Владимир Михайловский на легковом автомобиле Citroen направились обратно в Минск.
По данным МВД, на трассе в Citroen врезался Rover, которым управлял 20-летний житель Гомеля и допустил выезд на встречную полосу.
В аварии смертельные травмы получили 33-летний Михайловский, 26-летний Гавриленко и водитель автомобиля Rover. В больницу в тяжелом состоянии доставлены режиссер Любовь Земцова и пассажир второй машины, пострадавшие находятся в реанимации.
По факту ДТП уже возбудили уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.
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