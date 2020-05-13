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Иностранцы просят у посольства России помощи в выезде из США
09:38
Фото: finglobal.ru
К российским дипломатам в последнее время обращаются граждане Белоруссии, Казахстана и Украины, прося о содействии в организации выезда из Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова, уточняется, что иностранцы хотят вернуться в Россию, чтобы воссоединиться с семьями.
Дипломат прокомментировал отправку очередного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Как сообщил Анатолий Антонов, на борту самолета, отправившегося в Россию, находилось 369 человек. По словам посла, подобного уровня загрузки дипломаты "раньше не видели, и это своеобразный рекорд".
Антонов отметил, что "предстоит сделать еще многое". В частности, в дипмиссию сейчас поступает много просьб от граждан других стран - белорусов, казахов и украинцев, которые хотели бы выехать в РФ, чтобы воссоединиться со своими семьями.
Кроме того, отмечается значительное количество обращений от россиян по поводу возможного вывозного рейса из Майами во Флориде. Дипломат заверил, что в посольстве сделают все возможное, чтобы способствовать скорейшему возвращению сограждан в Россию.
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