ИнтерНовости - новости в стране и мире
Президент Афганистана отдал приказ военным атаковать талибов
Президент Афганистана отдал приказ военным атаковать талибов
Китай запустил на орбиту два спутника связи
Китай запустил на орбиту два спутника связи
«Репортеры без границ» выразили поддержку белорусским блогерам
«Репортеры без границ» выразили поддержку белорусским блогерам
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Иностранцы просят у посольства России помощи в выезде из СШАИностранцы просят у посольства России помощи в выезде из США
Профессор МГУ Князев уволился после публикаций о домогательствахПрофессор МГУ Князев уволился после публикаций о домогательствах
В Москве начинается массовая проверка на иммунитет к COVID-19В Москве начинается массовая проверка на иммунитет к COVID-19
Задержанному в Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмыЗадержанному в Шри-Ланке российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы
Возбуждены уголовные дела из-за фото нацистов в рамках акции «Бессмертный полк»Возбуждены уголовные дела из-за фото нацистов в рамках акции «Бессмертный полк»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Иностранцы просят у посольства России помощи в выезде из США


09:38
Иностранцы просят у посольства России помощи в выезде из СШАФото: finglobal.ru

К российским дипломатам в последнее время обращаются граждане Белоруссии, Казахстана и Украины, прося о содействии в организации выезда из Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова, уточняется, что иностранцы хотят вернуться в Россию, чтобы воссоединиться с семьями.

Дипломат прокомментировал отправку очередного рейса "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Как сообщил Анатолий Антонов, на борту самолета, отправившегося в Россию, находилось 369 человек. По словам посла, подобного уровня загрузки дипломаты "раньше не видели, и это своеобразный рекорд".

Антонов отметил, что "предстоит сделать еще многое". В частности, в дипмиссию сейчас поступает много просьб от граждан других стран - белорусов, казахов и украинцев, которые хотели бы выехать в РФ, чтобы воссоединиться со своими семьями.

Кроме того, отмечается значительное количество обращений от россиян по поводу возможного вывозного рейса из Майами во Флориде. Дипломат заверил, что в посольстве сделают все возможное, чтобы способствовать скорейшему возвращению сограждан в Россию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Ученые выяснили, как на астероиде Рюгу возникли красные полосыУченые выяснили, как на астероиде Рюгу возникли красные полосы
Цыгане подали в суд на мэра Ивано-ФранковскаЦыгане подали в суд на мэра Ивано-Франковска
Глава Минздрава призывает перенести ЕГЭ на конец летаГлава Минздрава призывает перенести ЕГЭ на конец лета
МИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в РоссииМИД потребует от NYT и FT опровержения статей о коронавирусе в России
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограниченийРоспотребнадзор направил регионам рекомендации по снятию ограничений

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru