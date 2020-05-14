Обвиняемых в госизмене супругов из Москвы этапировали в Калининград

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Фото: kam24.ru

В ходе проверки столичного СИЗО членами ОНК выяснилось, что Антонина Зимина была этапирована в следственный изолятор Калининграда вместе с супругом, обвиняемым по тому же делу.

Как полагают правоохранители, Антонина Зимина раскрыла спецслужбам Латвии сведения о сотруднике ФСБ, который в 2015 году присутствовал на ее свадьбе в качестве гостя. Кроме того, подозреваемая отправила в прибалтийское государства фото указанного человека, снимок был отослан через интернет. Супруг Зиминой юрист Константин Антонец также является фигурантом данного дела.

Уточняется, что ФСБ уже завершила следствие, супругам предъявили обвинение в госизмене в окончательной редакции (ст. 275 УК РФ). Оба фигуранта продолжают настаивать на своей невиновности, продолжается процесс ознакомления с материалами данного уголовного дела.

В случае, если будет утверждено обвинительное заключение, рассмотрение по существу дела Зиминой и ее мужа состоится в Калининграде. Каких-либо других подробностей по данному уголовному делу пока нет, учитывая гриф "секретно" на материалах.