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Обвиняемых в госизмене супругов из Москвы этапировали в Калининград
08:26
Фото: kam24.ru
Гражданка РФ Антонина Зимина и ее супруг Константин Антонец были этапированы в следственный изолятор Калининграда, передает ТАСС. Информация поступила от ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, который рассказал о недавней проверке столичного следственного изолятора "Лефортово".
В ходе проверки столичного СИЗО членами ОНК выяснилось, что Антонина Зимина была этапирована в следственный изолятор Калининграда вместе с супругом, обвиняемым по тому же делу.
Как полагают правоохранители, Антонина Зимина раскрыла спецслужбам Латвии сведения о сотруднике ФСБ, который в 2015 году присутствовал на ее свадьбе в качестве гостя. Кроме того, подозреваемая отправила в прибалтийское государства фото указанного человека, снимок был отослан через интернет. Супруг Зиминой юрист Константин Антонец также является фигурантом данного дела.
Уточняется, что ФСБ уже завершила следствие, супругам предъявили обвинение в госизмене в окончательной редакции (ст. 275 УК РФ). Оба фигуранта продолжают настаивать на своей невиновности, продолжается процесс ознакомления с материалами данного уголовного дела.
В случае, если будет утверждено обвинительное заключение, рассмотрение по существу дела Зиминой и ее мужа состоится в Калининграде. Каких-либо других подробностей по данному уголовному делу пока нет, учитывая гриф "секретно" на материалах.
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