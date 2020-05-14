Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Профессор МГУ Князев уволился после публикаций о домогательствах

06:42

Фото: vk.com



Профессор кафедры русского языка филфака МГУ Сергей Князев выразил намерение уволиться после того, как несколько студенток пожаловались на харассмент с его стороны.



Соответствующая запись появилась в Facebook Князева.



Ранее студенческий журнал DOXA опубликовал материал, в котором рассказывалось о целом ряде случаев сексуальных злоупотреблений и даже домогательств со стороны преподавателей факультета.В статье не указывались имена пострадавших студентов и тех, кого они обвиняли. Вместе с тем, подчеркивалось, что если беседовавшие с авторами студентки будут не против, руководству МГУ предоставят имена профессоров.



Позже появилось открытое письмо, созданное студентами, аспирантами, преподавателями и выпускниками МГУ. Они обращались к руководству вуза с призывом создать механизмы, защищающие от домогательств, а также учредить специальные комиссии, которым предстоит "принимать решение в сложных случаях".



Как подчеркивали авторы этого послания, сексуальные отношения между студентами и преподавателями в последнее время стали "частой и даже привычной практикой".



Накануне, 14 мая, Сергей Князев признал, что вступал в "отношения со студентами". При этом он выразил мнение о том, что "они были добровольными", по крайней мере, ему так казалось. Профессор подчеркнул, что никогда сознательно не использовал свое служебное положение. Допустив, что какие-либо его слова были неправильно интерпретированы, профессор принес извинения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 201

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