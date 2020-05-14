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В России могут применить «военный» сценарий вакцинации от коронавируса
14.5.2020 11:44
Фото: livejournal.com
В России может быть задействован "военный путь" проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, считает академик РАН Сергей Колесников.
Своим мнением по этим вопросам ученый поделился в интервью "Парламентской газете".
По словам Сергея Колесникова, речь идет о том, чтобы ставить прививки не всему населению, а тем, кто считается "угрожающим" контингентом. Другими словами, вакцинировать могут лишь тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, у которых заболевание может протекать в тяжелой форме.
Академик РАН пояснил, что данный метод не является традиционным. В случае его использования население могут начать вакцинировать уже осенью этого года или в преддверии зимы.
Кроме того, ученый заявил что не исключает внесение вакцины от коронавируса в национальный прививочный календарь. В этом случае прививки будут сделаны 100% населения.
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