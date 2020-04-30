Новости шоу-бизнеса

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На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов
30.4.2020 22:20
Фото: energo-save.ru
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией.
Глава правительства лично проинформировал о случившемся президента РФ Владимира Путина во время видеосвязи.
В ходе разговора с главой государства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что его тесты на коронавирус оказались положительными. Учитывая результат исследования, согласно требованиям Роспотребнадзора, теперь он должен соблюдать самоизоляцию, выполняя все медицинские предписания врачей.
По словам Мишустина, он должен обезопасить своих коллег. До выздоровления он собирается находиться в активном контакте, поддерживая связь по телефону и с помощью видеосвязи. Глава государства пожелал премьеру скорее поправиться. Путин также заявил, что ожидает звонка Мишустина, как только он доедет до больницы.
Учитывая сложившуюся ситуацию, президент РФ Владимир Путин возложил исполнение обязанностей главы кабмина на первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает ТАСС. Как следует из указа, вступившего в силу с момента подписания, решение о назначении Белоусова призвано обеспечить непрерывное функционирование органов госвласти.
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