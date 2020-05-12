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В Тверской области предотвратили теракт
12.5.2020 15:17
Фото: tvzvezda.ru
Силами ФСБ России удалось предотвратить террористический акт, подготовка к которому велась в городе Кимры Тверской области, передает ТАСС.
Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС), уточняется, что по подозрению в причастности к этому преступлению задержан россиянин 2001 г.р.
Молодой человек подозревается в подготовке поджогов зданий органов власти, а также вооруженных нападений на правоохранителей и госслужащих, указано в сообщении ведомства.
В ходе обыска у задержанного изъяли оружие: переделанный под боевой травматический пистолет ПМ с самодельными боеприпасами и нож, визуально напоминающий мачете. Кроме того, у подозреваемого были найдены и изъяты несколько кустарно изготовленных зажигательных устройства, созданных по аналогии с коктейлем Молотова, средства связи и дневниковые записи, в которых содержатся сведения о подготовке преступления.
По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, задержанный взят под стражу.
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