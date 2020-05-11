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В Калифорнии серфер погиб после нападения акулы
11.5.2020 14:26
Фото: pinimg.com
В Соединенных Штатах 26-летнмй серфер получил смертельные травмы в результате нападения белой акулы, пишут американские СМИ.
ЧП случилось на пляже возле калифорнийского Санта-Круза.
Со ссылкой на источники в экстренных службах штата The New York Times пишет о том, что 26-летний Бен Кейли находился на расстоянии около 100 метров от берега, когда к нему подплыли несколько акул. После того, как морские хищники атаковали серфера, он получил смертельные ранения.
Предположительно, на мужчину могли напасть белые акулы, которые входят в число наиболее опасных. По данным специалистов, учитывая остроту зубов этих хищников, даже попытка атаки может повлечь за собой трагические последствия.
Отмечается, что обычно акулы стараются не приближаться к людям. Но силуэт доски из-под воды визуально напоминает хищникам их естественную добычу — тюленей, поэтому зачастую возникает риск нападения именно на серферов.
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