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В Красногорске на месте пожара в хосписе найдено тело десятого погибшего


02:59
В Красногорске на месте пожара в хосписе найдено тело десятого погибшегоФото: vk.com

По предварительным данным, причиной гибели десяти человек могло стать отравление угарным газом.

Обстоятельства ЧП выясняются, на месте происшествия сейчас продолжают работать экстренные службы, после чего действия начнут криминалисты, передают российские СМИ.

Как стало известно, число жертв пожара в хосписе увеличилось до десяти, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на информированные источники уточняется, что останки еще одного погибшего пожарные обнаружили во время разбора завалов. Ранее в МЧС Подмосковья подтвердили сведения о девяти погибших.

В момент ЧП в красногорском пансионате для пожилых "Второй дом", который используется как хоспис, в общей сложности находились около сорока человек. Самостоятельно покинуть горящие помещения смогли лишь двадцать человек, лежачие пациенты остались внутри.

На текущий момент огонь уже ликвидирован полностью, сообщают представители регионального МЧС. Предполагается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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