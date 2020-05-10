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На Ставрополье задержан мужчина, бросивший гранату в соседей
00:38
Фото: livejournal.com
В результате ЧП, случившегося на территории поселка Приэтокский, ранения получили пятнадцать человек. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.
По факту инцидента возбудили уголовное дело.
Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю, к настоящему времени подозреваемый, который мог метнуть гранату во двор частного дома, уже задержан. Предположительно, мужчина испытывал неприязнь к соседям и совершил преступление, когда те организовали застолье.
По уточненным данным, один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на мэрию Георгиевского городского округа уточняется, что еще двое раненых - в состоянии средней степени тяжести, у них повреждены нижние конечности.
Вместе с тем, отмечается, что госпитализация потребовалась семи пострадавшим.
Информации о личности подозреваемого из официальных источников пока не поступало.
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