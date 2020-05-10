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Путин 11 мая проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
10.5.2020 21:25
Фото: divanews.ru
В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней, передает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, в понедельник, 11 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться возможное продление нерабочих дней.
В конце апреля, в ходе совещания с руководителями регионов глава РФ озвучил решение о том, что период нерабочих дней в России с учетом эпидемиологической обстановки необходимо продлить до 11 мая включительно. Вместе с тем, президент указал на то, что пора задумываться о возвращении к нормальной жизни. В этих целях Путин отдал поручение о подготовке рекомендаций о постепенной отмене ограничений, начиная с 12 мая.
В Роспотребнадзоре уже разработали соответствующие рекомендации, которые предусматривают три основных этапа.
На сегодняшний день наша страна остается на пятом месте по общему числу зараженных, однако сокращается разрыв с Великобританией и Италией, где коронавирусом заболело соответственно 215,8 тыс. и 218,2 тыс. человек (по статистике Университета Джона Хопкинса).
За минувшие сутки в России было выявлено еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет сейчас 209 688 человек, в том числе, 109 740 - в Москве.
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