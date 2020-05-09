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В России выявили 11 012 зараженных коронавирусом


11:05
В России выявили 11 012 зараженных коронавирусомФото: livejournal.com

За минувшие сутки в России было выявлено еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом, информирует сегодня оперативный штаб.

Прирост за день составил 5,5%, зараженные регистрировались на территории 83 регионов.

Отмечается, что более 40% новых пациентов не имели никаких болезненных проявлений. На сегодняшний день количество зараженных в России увеличилось до 209 688 человек.

В Москве, где за истекший день выявили еще 5 551 случай заражения, число заболевших составляет сейчас 109 740 человек. В Подмосковье за сутки зарегистрировали 1 133 случая инфицирования, еще 414 - в Петербурге. 262 заражения зафиксировано на территории Нижегородской области.

Более ста тестов оказались положительными в Свердловской и Волгоградской областях - соответственно 139 и 119. 99 диагнозов поставили на Кубани, 93 - в Дагестане, 91 - в Тамбовской области, 90 - в Челябинской области. Свыше 80 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом было зарегистрировано в Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Владимирской областях и Татарстане.

Сейчас РФ остается на пятом месте по общему числу зараженных, однако сокращается разрыв с Великобританией и Италией, где коронавирусом заболело соответственно 215,8 тыс. и 218,2 тыс. человек (по статистике Университета Джона Хопкинса).

За истекшие сутки в России скончались 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе 58 - в Москве. На сегодняшний день общее количество летальных исходов составляет 1 915.

Признаны излечившимися и покинули больницы 34 306 человека, включая 2 390 - за минувший день.

В мире коронавирусом заразились в общей сложности 4 024 009 человек. За последние сутки диагноз был подтвержден у 85 945 инфицированных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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