Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России выявили 11 012 зараженных коронавирусом

11:05

Фото: livejournal.com



За минувшие сутки в России было выявлено еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом, информирует сегодня оперативный штаб.



Прирост за день составил 5,5%, зараженные регистрировались на территории 83 регионов.



Отмечается, что более 40% новых пациентов не имели никаких болезненных проявлений. На сегодняшний день количество зараженных в России увеличилось до 209 688 человек.



В Москве, где за истекший день выявили еще 5 551 случай заражения, число заболевших составляет сейчас 109 740 человек. В Подмосковье за сутки зарегистрировали 1 133 случая инфицирования, еще 414 - в Петербурге. 262 заражения зафиксировано на территории Нижегородской области.



Более ста тестов оказались положительными в Свердловской и Волгоградской областях - соответственно 139 и 119. 99 диагнозов поставили на Кубани, 93 - в Дагестане, 91 - в Тамбовской области, 90 - в Челябинской области. Свыше 80 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом было зарегистрировано в Калужской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Владимирской областях и Татарстане.



Сейчас РФ остается на пятом месте по общему числу зараженных, однако сокращается разрыв с Великобританией и Италией, где коронавирусом заболело соответственно 215,8 тыс. и 218,2 тыс. человек (по статистике Университета Джона Хопкинса).



За истекшие сутки в России скончались 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе 58 - в Москве. На сегодняшний день общее количество летальных исходов составляет 1 915.



Признаны излечившимися и покинули больницы 34 306 человека, включая 2 390 - за минувший день.



В мире коронавирусом заразились в общей сложности 4 024 009 человек. За последние сутки диагноз был подтвержден у 85 945 инфицированных.



Автор: Злата Богатова

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