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В кабмине назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
8.5.2020 21:44
Фото: bfm.ru
Россия может выйти на единичные случаи выявления COVID-19 к концу августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В интервью "Вестям" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), которое вышло в эфир сегодня, 8 мая, он также назвал возможный срок выхода из режима ограничений.
По словам Дмитрия Чернышенко, в зависимости от субъекта РФ, постепенный выход их ограничительного режима возможен уже в конце мая - начале июня. Вице-премьер пояснил, что при соблюдении всех рекомендаций властей период, когда наступит регистрация единичных случаев заболевания, начнется в России "где-нибудь ближе к концу лета".
Чернышенко при этом рассказал о различных сценариях дальнейшего развития эпидемической обстановки, которые рассматриваются сейчас в российском правительстве. В частности, речь идет о трех основных датах - 10, 21 и 27 мая. На вопрос о том, свидетельствует ли это, что с учетом самоизоляции россиян пандемия коронавирусной инфекции в нашей стране пойдет на убыль уже с 10 мая, вице-премьер ответил утвердительно.
Согласно последним официальным данным, за минувшие сутки в России выявили еще 10 699 случаев заражения. За период с начала пандемии в РФ было в общей сложности зафиксировано 187 859 инфицированных.
Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко сообщил о том, что судя по данным статистики за последние несколько суток, Россия может избежать взрывного пика распространения коронавируса.
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