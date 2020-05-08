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Боб Дилан 19 июня выпустит новый альбом


8.5.2020 21:11
Боб Дилан 19 июня выпустит новый альбомФото: townsquare.media

Пластинка Rough and Rowdy Ways станет уже тридцать девятым студийным альбомом знаменитого музыканта.

О предстоящем событии Боб Дилан рассказал в своем Twitter.

В альбом, выход которого запланирован на 19 июня, войдут десять композиций, пишет Rolling Stone. Ранее Боб Дилан уже представил публике три песни, в частности, Murder Most Foul. Композиция длиною почти в семнадцать минут, посвященная покушению на 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, в минувшем апреле была восторженно встречена поклонниками артиста и возглавила хит-парад Billboard.

Rough and Rowdy Ways станет первым за последние восемь лет альбомом Боба Дилана, составленным лишь из новых творений. Выпустив в 2012 году сборник Tempest, артист в последующие годы презентовал три пластинки, в которые входили исключительно каверы.

В течение уже полувека Боб Дилан считается знаковой фигурой мировой рок-музыки. Rolling Stone называл музыканта "вторым по значимости" в после легендарной группы The Beatles. Композиции Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin уже давно стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения.

В 2008 году Бобу Дилану присудили Пулитцеровскую премию, а спустя восемь лет он стал лауреатом Нобелевской премии за заслуги в области литературы.

Напомним, Нобелевскую медаль и диплом Бобу Дилану вручили с некоторым опозданием. Три года назад в Стокгольме, куда артист приехал с гастролями, в камерной обстановке состоялась торжественная церемония, на которой присутствовали лишь музыкант и члены академии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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