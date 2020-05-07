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Венесуэльская оппозиция заключила контракт с Silvercorp USA на свержение Мадуро
13:18
Фото: twimg.com
В октябре прошлого года представители венесуэльской оппозиции заключили контракт с американской компанией Silvercorp USA.
Сумма сделки, предусматривающей вторжение в страну и свержение президента Николаса Мадуро, составила около 213 млн долларов, пишет Washington Post.
В распоряжении газеты оказался 42-страничный документ, в котором содержатся многочисленные тактические детали операции. В частности, в тексте описывалось, какие именно фугасные мины и другие спецсредства предстоит применять диверсантам.
Общая стоимость данного проекта предварительно оценивалась почти в 213 миллиона долларов. Как поясняет газета, копию документа редакция получила от самих венесуэльских оппозиционеров.
Ранее американский наемник Люк Александр, задержанный венесуэльскими силовиками при попытке проникнуть на территорию Боливарианской Республики, начал давать признательные показания. В частности, диверсант рассказал о том, что группа готовила похищение Николаса Мадуро. Отмечалось, что гражданин Соединенных Штатов в прошлом являлся морским пехотинцем США, а сейчас работает в частной охранной компании SilverCorp.
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