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Схваченный в Венесуэле американец собирался похитить Николаса Мадуро
7.5.2020 13:23
Фото: smi2.net
Американский наемник Люк Александр, задержанный несколько дней назад венесуэльскими силовиками при попытке проникнуть на территорию Боливарианской Республики, начал давать признательные показания В частности, диверсант рассказал о том, что группа готовила похищение Николаса Мадуро, передает венесуэльское телевидение.
По словам американского гражданина Люка Александра, который в прошлом являлся морским пехотинцем США, а сейчас работает в частной охранной компании SilverCorp, перед группой стояло несколько задач.
Пленный наемник пояснил, что они должны были захватить международный аэропорт Каракаса, а потом обеспечить прибытие подкрепления по воздуху. После этого перед ними стояла задача похитить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Группу диверсантов поймали 2 мая, когда они пытались проникнуть в Венесуэлу с территории соседней Колумбии. Несколько человек были ликвидированы, еще несколько, включая Люка Александра, взяты в плен.
Представители официального Каракаса сейчас занимаются подготовкой жалобы в Совет Безопасности ООН, в которой намерены указать на совершенно вопиющие действия властей Соединенных Штатов.
Американское руководство, отреагировав на события в Венесуэле, решительно опровергло все предположения о какой-либо причастности Вашингтона.
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