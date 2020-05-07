Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Схваченный в Венесуэле американец собирался похитить Николаса Мадуро

7.5.2020 13:23

Фото: smi2.net



Американский наемник Люк Александр, задержанный несколько дней назад венесуэльскими силовиками при попытке проникнуть на территорию Боливарианской Республики, начал давать признательные показания В частности, диверсант рассказал о том, что группа готовила похищение Николаса Мадуро, передает венесуэльское телевидение.



По словам американского гражданина Люка Александра, который в прошлом являлся морским пехотинцем США, а сейчас работает в частной охранной компании SilverCorp, перед группой стояло несколько задач.



Пленный наемник пояснил, что они должны были захватить международный аэропорт Каракаса, а потом обеспечить прибытие подкрепления по воздуху. После этого перед ними стояла задача похитить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.



Группу диверсантов поймали 2 мая, когда они пытались проникнуть в Венесуэлу с территории соседней Колумбии. Несколько человек были ликвидированы, еще несколько, включая Люка Александра, взяты в плен.



Представители официального Каракаса сейчас занимаются подготовкой жалобы в Совет Безопасности ООН, в которой намерены указать на совершенно вопиющие действия властей Соединенных Штатов.



Американское руководство, отреагировав на события в Венесуэле, решительно опровергло все предположения о какой-либо причастности Вашингтона.



Автор: Злата Богатова

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