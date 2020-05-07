Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии тысячи людей пострадали из-за утечки газа на химзаводе

7.5.2020 19:04

Фото: smi2.net



Жертвами инцидента стали не менее одиннадцати человек, гибель которых уже подтвердили местные власти. В больницы доставлены около восьмисот отравившихся. Точное количество пострадавших в результате инцидента в штате Андхра-Прадеш сейчас устанавливается. Предположительно, речь идет о тысячах жителей города.



Масштабная авария случилась на химическом заводе, который находится в городе Вишакхапатнам. Известно о как минимум одиннадцати погибших, со ссылкой на местную администрацию пишет индийская газета Times of India. В числе жертв ЧП - двое пожилых людей и восьмилетний ребенок.



По предварительным данным, в результате утечки токсичного вещества на заводе LG Polymers пострадали свыше пяти тысяч человек.



В Сети появились фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены жители города, теряющие сознание прямо на улицах. Помимо проблемы с дыханием отравившиеся жалуются на боль в глазах и кожные высыпания.



Экстренные службы, продолжающие работу на месте происшествия, проводят эвакуацию из районов города и близлежащих деревень, расположенных около предприятия.



Как заявил Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди, компания должна ответить за случившееся. Руководству предприятия предстоит "объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие - нет". Министр отметил, что уже принято решение о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.



Автор: Злата Богатова

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