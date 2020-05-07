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В Индии тысячи людей пострадали из-за утечки газа на химзаводе
7.5.2020 19:04
Фото: smi2.net
Жертвами инцидента стали не менее одиннадцати человек, гибель которых уже подтвердили местные власти. В больницы доставлены около восьмисот отравившихся. Точное количество пострадавших в результате инцидента в штате Андхра-Прадеш сейчас устанавливается. Предположительно, речь идет о тысячах жителей города.
Масштабная авария случилась на химическом заводе, который находится в городе Вишакхапатнам. Известно о как минимум одиннадцати погибших, со ссылкой на местную администрацию пишет индийская газета Times of India. В числе жертв ЧП - двое пожилых людей и восьмилетний ребенок.
По предварительным данным, в результате утечки токсичного вещества на заводе LG Polymers пострадали свыше пяти тысяч человек.
В Сети появились фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены жители города, теряющие сознание прямо на улицах. Помимо проблемы с дыханием отравившиеся жалуются на боль в глазах и кожные высыпания.
Экстренные службы, продолжающие работу на месте происшествия, проводят эвакуацию из районов города и близлежащих деревень, расположенных около предприятия.
Как заявил Министр промышленности штата Андхра-Прадеш Мекапати Гутам Редди, компания должна ответить за случившееся. Руководству предприятия предстоит "объяснить, какие протоколы соблюдались, а какие - нет". Министр отметил, что уже принято решение о возбуждении уголовного дела по факту ЧП.
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