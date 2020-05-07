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Скончалась заболевшая COVID-19 главврач столичной поликлиники
7.5.2020 13:46
Фото: vk.com
В Москве умерла главный врач городской поликлиники No 180 Юлия Сергеева, у которой ранее подтвердилось заражение коронавирусом.
Как указано на официальном сайте столичного Департамента здравоохранения, медик более месяца находилась на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.
Несмотря на все усилия ее коллег из Городской клинической больницы No 52 главный врач городской поликлиники No 180 Юлия Борисовна Сергеева скончалась, сообщает ведомство. Отмечается, что смерть наступила в результате продолжительной болезни, которая была вызвана новым коронавирусом.
Главврач еще около месяца назад была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО. Однако коллегам не удалось спасти медика.
1 мая после нескольких суток в реанимационном отделении скончалась 47-летняя Елена Непомнящая. Временно исполняющая обязанности главного врача госпиталя ветеранов войн в Красноярске получила смертельные травмы в результате падения из окна. По данным СМИ, незадолго до ЧП начальство проинформировало Непомнящую о предстоящем перепрофилировании ее госпиталя для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
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