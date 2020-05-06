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После гибели собак из монастырского приюта под Тулой возбудили уголовное дело


12:28
После гибели собак из монастырского приюта под Тулой возбудили уголовное делоФото: vk.com

Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело после инцидента, случившегося еще в середине минувшего марта на территории Свято-Казанского монастыря в Колюпанове. Первоначально правоохранители пришли к выводу, что животные могли разбежаться сами, и оснований для начала расследования нет.

По итогам возобновленной проверки уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

После гибели шести собак, которые содержались при монастыре, а потом были убиты, возбуждения дела добивались волонтеры, посещавшие приют и знавшие о том, что на самом деле произошло с животными. Ночью 16 марта с территории обители неизвестные люди на джипах в неизвестном направлении вывезли порядка шестидесяти собак.

Волонтерам тогда заявили, что всех собак направили в другие аналогичные заведения либо уже пристроили "в хорошие руки". Однако вскоре вывезенных животных стали находить в окрестных лесах и полях, они бегали в радиусе 30-40 км от монастыря. На сегодняшний день живыми обнаружены двадцать пять собак, еще шесть - погибшими, предположительно, застреленными.

После начала разбирательства в монастыре рассказали волонтерам, куда в марте вывезли около двадцати животных. В указанной деревне Пластово, которая расположена в 23 км от обители, нашли лишь одного пса. Закрытая в загончике, собака была крайне истощена и находилась в тяжелом состоянии.

После отказа в возбуждении уголовного дела волонтеры оформили жалобу в прокуратуру, после чего материал возвратили для дополнительной проверки.

На инцидент отреагировали представители общественности и многие известные люди. Обращение к патриарху Кириллу с просьбой дать случившемуся нравственную оценку и способствовать разрешению ситуацию, подписали Александр Ширвиндт, Инна Чурикова, Елена Сафонова, Александр Збруев, Елена Камбурова, и многие другие артисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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