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В Аргентине потерпел крушение санитарный самолет
6.5.2020 13:20
Фото: mail.ru
На борту воздушного судна в момент аварии могло находиться по меньшей мере четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Крушение санитарного самолета Learjet-35 произошло в ночь со вторника на среду, когда пилоты пытались совершить посадку.
ЧП случилось в городе Эскель, который расположен в южной провинции Чубут. Самолет прибыл туда из Буэнос-Айреса. Расследованием причин катастрофы уже занимается Управление по безопасности на транспорте.
На борту самолета в момент крушения было четыре человека. Кроме двух пилотов, там находились врач и медсестра. Они должны были перевезти в столицу Аргентины трехлетнего ребенка: мальчику требовалась квалифицированная помощь в связи с заболеванием сердца.
Экстренные службы сейчас выясняют, удалось ли выжить кому-то выжить после крушения.
В качестве вероятной причиной крушения указывается сильный туман. Как пишут местные СМИ, в момент аварии видимость в районе аэропорта Эскеля, который находится предгорьях Анд, составляла лишь около ста метров.
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