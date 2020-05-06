Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Аргентине потерпел крушение санитарный самолет

6.5.2020 13:20

Фото: mail.ru



На борту воздушного судна в момент аварии могло находиться по меньшей мере четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Крушение санитарного самолета Learjet-35 произошло в ночь со вторника на среду, когда пилоты пытались совершить посадку.



ЧП случилось в городе Эскель, который расположен в южной провинции Чубут. Самолет прибыл туда из Буэнос-Айреса. Расследованием причин катастрофы уже занимается Управление по безопасности на транспорте.



На борту самолета в момент крушения было четыре человека. Кроме двух пилотов, там находились врач и медсестра. Они должны были перевезти в столицу Аргентины трехлетнего ребенка: мальчику требовалась квалифицированная помощь в связи с заболеванием сердца.



Экстренные службы сейчас выясняют, удалось ли выжить кому-то выжить после крушения.



В качестве вероятной причиной крушения указывается сильный туман. Как пишут местные СМИ, в момент аварии видимость в районе аэропорта Эскеля, который находится предгорьях Анд, составляла лишь около ста метров.



Автор: Злата Богатова

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