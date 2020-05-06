ИнтерНовости - новости в стране и мире
Задержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Задержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов
МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов
В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле
В США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Задержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий БыковЗадержан бывший депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
МИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистовМИД Белоруссии лишил аккредитации российских журналистов
В Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий БосовВ Подмосковье найден мертвым миллиардер Дмитрий Босов
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
В США заявили о непричастности к событиям в ВенесуэлеВ США заявили о непричастности к событиям в Венесуэле

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Аргентине потерпел крушение санитарный самолет


6.5.2020 13:20
В Аргентине потерпел крушение санитарный самолетФото: mail.ru

На борту воздушного судна в момент аварии могло находиться по меньшей мере четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Крушение санитарного самолета Learjet-35 произошло в ночь со вторника на среду, когда пилоты пытались совершить посадку.

ЧП случилось в городе Эскель, который расположен в южной провинции Чубут. Самолет прибыл туда из Буэнос-Айреса. Расследованием причин катастрофы уже занимается Управление по безопасности на транспорте.

На борту самолета в момент крушения было четыре человека. Кроме двух пилотов, там находились врач и медсестра. Они должны были перевезти в столицу Аргентины трехлетнего ребенка: мальчику требовалась квалифицированная помощь в связи с заболеванием сердца.

Экстренные службы сейчас выясняют, удалось ли выжить кому-то выжить после крушения.

В качестве вероятной причиной крушения указывается сильный туман. Как пишут местные СМИ, в момент аварии видимость в районе аэропорта Эскеля, который находится предгорьях Анд, составляла лишь около ста метров.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»В РПЦ сообщили о смерти митрополита Ионы от «ковидной пневмонии»
В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дронВ Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и врачей, спасших его от COVID-19Борис Джонсон назвал сына в честь родственников и врачей, спасших его от COVID-19
На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен БелоусовНа время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов
Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 днейКим Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 979


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru