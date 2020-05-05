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Ученые снова изменили дату окончания вспышки COVID-19 в России
12:43
Фото: vk.com
Сингапурские исследователи вновь подкорректировали свой прогноз о том, когда закончится эпидемия коронавирусной инфекции в России.
Согласно обновленным расчетам, это может произойти к 24 августа.
Подробный анализ с новыми выводами подготовили исследователи Сингапурского университета технологии и дизайна. Ученые опубликовали материал на официальном сайте учебного заведения. В публикации отмечается, что при составлении прогноза эксперты учитывали данные статистики по количеству выявленных заражений на 5 мая.
Ранее сингапурские ученые выдвинули предположения о том, что в РФ эпидобстановка нормализуется уже к 20 июня. Однако потом дата сдвигалась - на 8, 12 и 19 августа.
По последним официальным данным, в России с начала вспышки было выявлено 165 929 случаев заражения COVID-19, в том числе, 10 559 - за минувшие сутки. Излечившимися признаны уже более 21,3 тыс. человек. Скончались 1537 пациентов.
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