Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На юге Сахалина ведутся поиски рыбака с перевернувшейся лодки

6.5.2020 12:25

Фото: myrusfishing.ru



Спасатели приступили к поискам рыбака-любителя, который пропал на территории Макаровского района после опрокидывания лодки.



Как передают российские СМИ со ссылкой на региональное ГУ МЧС, на борту находились четверо мужчин, но на берег выбрались лишь трое.



ЧП случилось 4 мая ночью, сообщили в ведомстве. Резиновая лодка с мотором двигалась вверх по течению реки Пугачевка. На борту ее находились четверо рыбаков. Когда лодка перевернулась, на берег самостоятельно смогли выбраться трое мужчин.



Местонахождение четвертого рыбака пока остается неизвестным. В поисковых мероприятиях также задействованы сотрудники полиции, отметили представители МЧС. Для оказания помощи правоохранителям в Макаровский район были направлены пять членов Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. Полякова.



Поисковая группа уже успела обследовать свыше 11 км береговой полосы реки Пугачевка, но результатов пока нет.



Автор: Злата Богатова

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