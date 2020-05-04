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В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
09:43
Фото: vk.com
В России с сегодняшнего дня, 5 мая, начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах, пишет "Парламентская газета". Вступил в силу закон, согласно которому предусмотрены ограничения для небольших объектов общепита.
Изменения касаются продажи алкогольной продукции в объектах общепита, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кафе и бары такого рода теперь могут торговать спиртным лишь если имеют залы для обслуживания посетителей площадью не меньше 20 квадратных метров.
Отмечается, что региональные власти имеют возможность увеличить разрешенную площадь помещений либо вовсе запретить продажу спиртного в подобных заведениях.
В соответствии с законом, который вступает в силу 5 мая, указанные питейные заведения также теперь должны соблюдать запрет на розничную торговлю спиртным, установленный на период с 23.00 до 08.00.
Как стало известно, введенные ограничения призваны нормализовать обстановку с так называемыми "наливайками" — торговыми точками, где обходили запрет на торговлю спиртным по ночам.
Маскируясь под рюмочные, такие магазины продолжали реализовывать алкогольную продукцию "в разлив". В результате около "трактиров", расположенных в жилых домах, нередко появлялись шумные компании, пьяные хулиганили и досаждали населению.
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