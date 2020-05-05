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Nike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и США
5.5.2020 09:21
Фото: rollingstone.com
Руководство американской компании Nike приняло решение о начале сотрудничества с благотворительными организациями.
Предполагается, в рамках этого взаимодействия медицинским работникам в странах Европы и Соединенных Штатах передадут 140 тысяч единиц обуви и одежды.
Кроме того, компания собирается пожертвовать специалистам, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусом, дополнительное снаряжение.
Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании Nike, для использования в больницах передадут 32,5 тыс. пар специально разработанной обуви. Медицинскому персоналу будет комфортно и безопасно даже в условиях самого интенсивного режима деятельности.
Предполагается, что в уже в скором времени продукция поступит в медучреждения Барселоны, Берлина, Брюсселя, Лондона, Милана и Парижа, а также целого ряда американских городов, включая Лос-Анджелес, Мемфис, Нью-Йорк и Чикаго.
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