ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
Японцев призывают звонить по видеосвязи одичавшим угрям
Японцев призывают звонить по видеосвязи одичавшим угрям
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавирусаВ Омске уволился главврач, в больнице которого произошла вспышка коронавируса
Умер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений МикринУмер заболевший COVID-19 генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Глава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на РоссиюГлава района в Праге, где демонтировали памятник Коневу, пожаловался в Еврокомиссию на Россию
В России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домахВ России начал действовать запрет продажи алкоголя в жилых домах
Nike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и СШАNike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru
ТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИТЕХНОЛОГИИ LG ДЛЯ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Nike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и США


5.5.2020 09:21
Nike передаст специально разработнную одежду и обувь в больницы Европы и СШАФото: rollingstone.com

Руководство американской компании Nike приняло решение о начале сотрудничества с благотворительными организациями.

Предполагается, в рамках этого взаимодействия медицинским работникам в странах Европы и Соединенных Штатах передадут 140 тысяч единиц обуви и одежды.

Кроме того, компания собирается пожертвовать специалистам, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусом, дополнительное снаряжение.

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу компании Nike, для использования в больницах передадут 32,5 тыс. пар специально разработанной обуви. Медицинскому персоналу будет комфортно и безопасно даже в условиях самого интенсивного режима деятельности.

Предполагается, что в уже в скором времени продукция поступит в медучреждения Барселоны, Берлина, Брюсселя, Лондона, Милана и Парижа, а также целого ряда американских городов, включая Лос-Анджелес, Мемфис, Нью-Йорк и Чикаго.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Подмосковье замглавы УМВД вымогал взяткуВ Подмосковье замглавы УМВД вымогал взятку
Составлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 годаСоставлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года
В России за сутки коронавирус выявили еще у 9 623 человекВ России за сутки коронавирус выявили еще у 9 623 человек
На время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен БелоусовНа время болезни Мишустина и.о. главы кабмина назначен Белоусов
В годовщину одесской трагедии МИД РФ отметил безнаказанность виновныхВ годовщину одесской трагедии МИД РФ отметил безнаказанность виновных

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 977


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru