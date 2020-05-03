Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter У русскоязычного хакера выкупили более полумиллиона аккаунтов в Zoom

10:41

Фото: vk.com



Экспертам по кибербезопасности компании Cyble удалось выкупить более полумиллиона взломанных страниц пользователей сервиса видеоконференций Zoom, которые продавал русскоязычный хакер. Как передает The Sunday Times, средняя стоимость одного аккаунта составляла лишь один пенс – 0,9 рубля.



В качестве продавца, искавшего покупателей для взломанных страниц, выступал русскоговорящий пользователь Telegram. Отмечается, что сделка состоялась в даркнете. Подлинность некоторых страниц уже подтвердили специалисты Cyble. Как оказалось, аккаунты принадлежали клиентам самой компании.



Кроме того, потенциальным покупателям предлагались сведения, обеспечиваещие полный доступ к пользовательским аккаунтам, включая логины, пароли, адреса электронной почты и ссылки на конкретные видео-конференции вместе с информацией для входа в них, сообщает BleepingComputer.



В последнее время Zoom все чаще становится объектом атак кибермошенников, в связи с чем сервис уже выпустил масштабное обновление. Разработчики на фоне пандемии коронавируса выразили намерение в новой версии приложения исправить выявленные недостатки и усовершенствовать функции шифрования.



Автор: Злата Богатова

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