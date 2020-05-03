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В Латвии военные летчики ищут неуправляемый дрон
09:53
Фото: atr.ua
В воздушном пространстве Латвии продолжаются поиски экспериментального беспилотника.
Как заявил представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев, до сих пор неизвестно, где может находиться неуправляемый дрон.
В поисках 5,5-метрового беспилотника уже задействован армейский самолет Ан-2.
ЧП случилось 2 мая, когда во время полета дрона размерами 5,5 метра на 3,5 метра произошло отключение системы дистанционного управления. В результате аппарат компании UAVFactory удалился в неустановленном направлении.
Накануне, 3 мая, в Латвии признали потерю управления беспилотником. Отмечается, что аппарат может в течение примерно 90 часов перемещаться со скоростью до 70 км/час. Масса дрона составляет около 26 кг.
По данным АГА, в последний раз дрон был зафиксирован неподалеку от Бауски и Адажи. Всех, кто заметит в небе неуправляемый беспилотник, призывают немедленно обратиться в координационный центр поиска и спасения в воздухе.
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