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Лукашенко: Белоруссия не может отменить парад
14:00
Фото: ont.by
Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил о невозможности отмены в Белоруссии военного парада в День Победы.
По словам президента РБ, ряд российских депутатов и сенаторов выразили желание посетить торжественное мероприятие в Минске.
Учитывая глубокое идеологическое и эмоциональное значение, которое имеет для его страны военный парад в честь 75-летия Победы, мероприятие нельзя отменить из-за коронавируса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства говорил об этом в ходе сегодняшнего совещания. Основными темами были продолжающаяся подготовка торжественных мероприятий ко Дню Победы и эпидемиологическая обстановка в стране.
При этом президент Белоруссии отметил, что военный парад в Минске выразили желание посетить некоторые российские депутаты и сенаторы. Белорусские власти их намерения приветствуют и даже готовы "выделить средства связи". Лукашенко подчеркнул, что аэропорт остается открытым, и с Москвой можно будет договориться, ведь Белоруссия не закрывает двери для "друзей и братьев", - цитирует главу государства БелТА.
Ранее постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая обратилась к властям и жителям республики с призывом следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Речь, в частности шла об отмене всех массовых мероприятий и переводе учащихся на дистанционный режим обучения.
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