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ООН призывает белорусов оставаться дома
29.4.2020 08:53
Фото: smi2.net
Иоанна Казана-Вишневецкая
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая обратилась к властям и жителям республики с призывом следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее экспертная миссия посетила страну с официальным визитом.
В открытом видеообращении, которое было записано накануне, 28 апреля, представительница ООН указала на необходимость прибегнуть к максимальному социальному дистанцированию. Иоанна Казана-Вишневецкая отметила, что жителям Беларуси стоит оставаться дома до того, как полностью нормализуется эпидемиологическая обстановка.
Руководству постсоветской республики Иоанна Казана-Вишневецкая посоветовала прислушаться к ВОЗ и отказаться от проведения в ближайшее время массовых мероприятий, а также перевести всех учащихся на дистанционный режим обучения. Кроме того, необходимо следовать и другим рекомендациям специалистов, подчеркнула координатор.
Ранее экспертная миссия ВОЗ посетила Беларусь по приглашению главы государства Александра Лукашенко. Специалисты совершили визиты в медицинские учреждения ряда городов, оценив действия по борьбе с распространением коронавируса и уровень помощи, которую получают пациенты. Позднее эксперты подготовили отчет с рекомендациями, призвав Минск отказаться пока от проведения парада в честь Дня Победы и футбольных матчей, а также других массовых мероприятий.
Белорусский лидер выражал намерение прислушиваться к мнению ВОЗ, но пока в стране все еще не были введены какие-либо ограничительные меры. В частности, дети посещают школы (по желанию родителей, многие перешли на удаленный формат), работают предприятия, продолжается подготовка к военному параду и не так давно состоялся общенациональный субботник.
Вместе с тем, после обнаружения вспышек учреждения закрываются на карантин, устанавливается круг контактных лиц. Так ведется "точечная борьба" в инфекцией, которую в Беларуси считают наиболее эффективной.
По данным белорусских СМИ, после недавнего визита Лукашенко был закрыт на карантин мужской монастырь в деревне Малые Ляды Смолевичского района. Как стало известно, среди братии выявлены заразившиеся коронавирусом. 19 апреля глава государства посещал Свято-Благовещенский Ляденский храм, после чего по привычке делал ряд заявлений. В частности, белорусский лидер высказался на тему "коронапсихоза", охватившего мир.
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