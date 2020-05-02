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Песков анонсировал обращение Путина 9 мая
2.5.2020 19:23
Фото: divanews.ru
Глава российского государства Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, после чего вновь обратится к россиянам.
О планах президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал в интервью, которое записано для телепрограммы "Москва. Кремль. Путин".
Фрагмент этой передачи, в котором Дмитрий Песков делает заявление о предстоящем обращении президента РФ, в своем инстаграме разместил ее автор, журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Как стало известно, российский лидер может прервать дистанционный режим деятельности. По словам Дмитрия Пескова, в День Победы Владимир Путин почтит память павших и поздравит всю страну с этим праздником.
По данным агентства "Интерфакс", в эти дни президент живет и трудится в своей резиденции в Ново-Огарево (Московская область).
В середине минувшего апреля Владимир Путин объявил о решении перенести парад Победы на более позднюю дату. Предполагается, что в некоторых городах России состоится только воздушная часть. В Москве, пишут "Известия", репетиция будет проходить 4 мая.
Известно также, что акция "Бессмертный полк" в этом году состоится, как и планировалось, 9 мая, но пройдет в виртуальном формате.
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