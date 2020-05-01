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Дарига Назарбаева покинула пост главы сената
17:17
Фото: qazweek.kz
Старшая дочь первого казахстанского президента Дарига Назарбаева ушла с поста спикера сената парламента.
Соответствующий указ уже подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщают зарубежные СМИ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому прекращаются полномочия Дариги Назарбаевой в качестве председателя сената парламента Казахстана. Президент опубликовал слова благодарности в ее адрес в своем Twitter. Как отметил глава государства, деятельность дочери первого президента Нурсултана Назарбаева на посту председателя сената парламента была активной и плодотворной.
56-летнюю Даригу Назарбаеву единогласно избрали спикером сената парламента в марте прошлого года, а спустя полгода переизбрали. В прошлом она возглавляла комитет верхней палаты парламента по международным делам, обороне и безопасности.
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева является кандидатом исторических наук и имеет ученую степень доктора политических наук.
Стоит отметить, что в Казахстане председатель сената де-факто выполняет функции вице-президента. В результате после указа Токаева Назарбаева уже не является вторым человеком в руководстве страны.
В ряде СМИ появились предположения о том, что могло стать причиной для решения Токаева. В частности, уход Назарбаевой некоторые эксперты связывают с чередой инцидентов, способных негативно повлиять на имидж Казахстана, например, блокировкой ее банковских счетов в Великобритании. Кроме того, поведение живущего в Лондоне внука первого президента Казахстана Айсултана в последнее время усиливало напряженность и также могло пошатнуть позиции его матери.
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