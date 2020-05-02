Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Венесуэле при подавлении тюремного бунта погибли более 40 человек

2.5.2020 16:08

Фото: kurgan-med.ru



Свыше сорока заключенных были застрелены в ходе беспорядков в колонии, порядка пятидесяти получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.



ЧП случилось в городе Гуанаре, который расположен в штате Португеса на западе страны.



По данным местных правоохранительных органов, за периметр колонии в городе Гуанаре пыталась прорваться большая группа заключенных. Арестантов остановили бойцы Национальной гвардии Венесуэлы, которые охраняли территорию учреждения.



Один из сотрудников правоохранительных органов получил ранения, когда в охранников бросили гранату. Кроме того, нападению подвергся начальник тюрьмы. Он госпитализирован с ножевыми ранениями.



Первоначально местные власти подтвердили сведения о 17 убитых и девяти раненых заключенных.



К настоящему времени порядок на территории колонии полностью восстановлен. По факту случившегося проводится расследование, пояснили в местном полицейском управлении, когда уточняли информацию о числе погибших и пострадавших.



Автор: Злата Богатова

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