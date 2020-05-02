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В Подмосковье замглавы УМВД вымогал взятку
2.5.2020 15:01
Фото: tobolsk.info
Сотрудник полиции был задержан своими коллегами по подозрению в получение взятки, размер которой составлял 100 тыс. рублей, передает ТАСС.
Заместитель начальника Воскресенского УМВД действовал совместно со своей подчиненной, правоохранители вымогали вознаграждение, обещая содействие в избрании более мягкой меры пресечения.
Со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК по Московской области уточняется, что полицейские - замглавы Воскресенского УМВД и его подчиненная - вымогали денежные средства у подозреваемого. Взятку они требовали за неизбрание более строгой меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела.
В результате мужчина перечислил указанную сумму на счет знакомого сотрудника полиции. Тот, ничего не зная о преступлении, и передал денежные средства обвиняемому.
В скором времени суд определит меру пресечения для задержанного. Известно, что он уже начал давать признательные показания. Подчиненная замглавы УМВД также допрашивается в качестве подозреваемой.
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