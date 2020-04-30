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В США для лечения COVID-19 будут применять экспериментальный препарат Ремдесивир
13:09
Фото: vk.com
Экспериментальное средство Ремдесивир предполагается пока использовать лишь в самых тяжелых случаях, информирует на своем официальном сайте Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Ведомство сообщает, что одобрило применение препарата в экстренных случаях.
Как показали клинические исследования, под воздействием экспериментального средства Ремдесивир (Remdesivir) пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 сокращался период выздоровления. Больные, при лечении которых использовался Ремдесивир, в среднем поправлялись в течение одиннадцати дней. Пациенты, принимавшие плацебо, болели на четыре дня дольше, сообщает Bloomberg.
Однако на сегодняшний день еще нет полных данных об эффективности и безопасности препарата. Поэтому применение этого лекарства допустимо лишь в лечении взрослых и детей, которые госпитализированы с подтвержденным COVID-19 в тяжелом состоянии.
Препарат Ремдесивир в 2016 году был создан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. Лекарственное средство испытывалось и применялось во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а затем при лечении пациентов с коронавирусными инфекциями SARS и MERS.
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