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Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней
11:54
Фото: vk.com
Лидер КНДР участвовал в торжестве по случаю открытия Сунчхонского завода удобрений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Председатель Госсовета Северной Кореи до этого не появлялся на публике почти три недели.
Как стало известно, глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за последние двадцать дней. Политик участвовал в торжественной церемонии по случаю открытия Сунчхонского завода удобрений и сам перерезал ленту, которая символизировала завершение строительства.
По данным ЦТАК, мероприятие проводилось накануне, 1 мая. Открытие предприятия было решено приурочить к международному празднику трудящихся, который по традиции в народной республике широко отмечается.
Товарищ Ким Чен Ын появился на торжестве под звуки приветственного марша, рассказывает агентство. Собравшиеся бурно кричали "Ура!", приветствуя главу государства. Перерезав ленточку, лидер КНДР помахал рукой ликующим строителям и общественности.
На новых фото, которые опубликовало ЦТАК, вместе с главой Северной Кореи запечатлены сопровождавшие его на церемонии зампред Госсовета страны Пак Бон Дю, премьер-министр Ким Чжэ Рен и другие государственные деятели.
На прошлой неделе личный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына заметили на станции курортного города Вонсан на юго-востоке КНДР. Состав находился там 21 и 23 апреля, сообщают эксперты американского сайта 38 North, специализирующегося на информации, связанной с Северной Кореей.
Известие пришло на фоне сообщений о том, что глава Северной Кореи перенес тяжелую операцию и якобы находится в тяжелом состоянии. Позднее даже появились публикации о его смерти, но в КНДР эти сведения опровергли.
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