Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Певец Чельдиев стал фигурантом еще одного уголовного дела

11:49

Фото: natpress.net



Следственные органы Северной Осетии возбудили еще одно уголовное дело в отношении оперного артиста Вадима Чельдиева, передает ТАСС.



На этот раз речь идет о призывах к экстремизму.



Ранее в отношении певца возбудили уголовное дело по факту распространения ложных сведений. По версии следствия, Вадим Чельдиев мог публиковать в социальной сети видеоматериалы, касающиеся коронавирусной инфекции и мер, которые предпринимаются в целях защиты населения властями Северной Осетии.



Как стало известно, артист, комментируя введение ограничительных мер, призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.



По словам адвоката Андрея Сабинина, который представляет интересы певца, Чельдиеву уже было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ. В чем именно могли заключаться призывы к экстремистской деятельности, сотрудники следственных органов пока им не разъяснили, отметил юрист.



Полиция Петербурга задержала Чельдиева 17 апреля, после чего он был доставлен в Северную Осетию. Днем позже Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Решение подразумевало запрет на проведение несанкционированных митингов и участие в подобных мероприятиях. Кроме того, певец должен был в течение месяца оставаться в месте постоянного проживания.



По данным ТАСС, основанием для возбуждения нового уголовного дела могло стать видеообращение Чельдиева, в котором он призывал устроить во Владикавказе народный сход против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.



Автор: Злата Богатова

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