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Певец Чельдиев стал фигурантом еще одного уголовного дела
11:49
Фото: natpress.net
Следственные органы Северной Осетии возбудили еще одно уголовное дело в отношении оперного артиста Вадима Чельдиева, передает ТАСС.
На этот раз речь идет о призывах к экстремизму.
Ранее в отношении певца возбудили уголовное дело по факту распространения ложных сведений. По версии следствия, Вадим Чельдиев мог публиковать в социальной сети видеоматериалы, касающиеся коронавирусной инфекции и мер, которые предпринимаются в целях защиты населения властями Северной Осетии.
Как стало известно, артист, комментируя введение ограничительных мер, призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции.
По словам адвоката Андрея Сабинина, который представляет интересы певца, Чельдиеву уже было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ. В чем именно могли заключаться призывы к экстремистской деятельности, сотрудники следственных органов пока им не разъяснили, отметил юрист.
Полиция Петербурга задержала Чельдиева 17 апреля, после чего он был доставлен в Северную Осетию. Днем позже Ленинский суд Владикавказа избрал ему меру пресечения в виде ограничения определенных действий. Решение подразумевало запрет на проведение несанкционированных митингов и участие в подобных мероприятиях. Кроме того, певец должен был в течение месяца оставаться в месте постоянного проживания.
По данным ТАСС, основанием для возбуждения нового уголовного дела могло стать видеообращение Чельдиева, в котором он призывал устроить во Владикавказе народный сход против ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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