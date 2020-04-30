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Минздрав сообщает о росте числа детей с коронавирусом
16:59
Фото: livejournal.com
В последние дни в России увеличилось количество детей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.
Скончались два ребенка, заразившиеся COVID-19.
Состояние одиннадцати детей, у которых был выявлен новый коронавирус COVID-19, врачи оценивают как тяжелое.
В Минздраве подчеркнули, что для маленьких пациентов, хотя они болеют реже, вирус опасен точно так же, как и для взрослых. Учитывая статистику, ведомство вновь обратилось к россиянам с призывом пока воздержаться от посещения общественных мест, в том числе с детьми.
По последним официальным данным, как сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на 1 мая в России выявили 114 431 случай заражения, в том числе, 7 933 - за минувшие сутки. Выздоровели 13220 человек, 1169 скончались.
Наибольшее количество инфицированных по-прежнему фиксируется в столице. На сегодняшний день в Москве подтверждено 57 300 случая заражения, 658 пациентов скончались. Признаны излечившимися человек 5766 человек.
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