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Крупнейший хищный динозавр умел плавать не хуже крокодилов


02:10
Крупнейший хищный динозавр умел плавать не хуже крокодиловФото: worldi.ru

Ученые изучили останки крупнейшего хищного динозавра и выяснили, что он был способен очень хорошо плавать - не хуже крокодилов.

По мнению исследователей, спинозавры могли вести полуводный или даже полностью водный образ жизни.

Палеонтологи продолжают изучать найденный на территории Марокко хвост спинозавра, который считается крупнейшим хищным динозавром Земли. Как передает ТАСС, своими выводами ученые поделились в статье, опубликованной в научном журнале Nature.

Специалистам удалось доказать, что эти ящеры превосходно плавали, хотя долгое время считалось, что динозавры царствовали лишь на суше. Затем ученые открыли спинозавров, которые, предположительно, вели полуводный образ жизни. Вокруг этих версий возникло множество споров. Теперь же исследователи "получили первые однозначные свидетельства того, что эти динозавры были приспособлены к плаванию в воде".

По мнению палеонтологов, спинозавров (Spinosaurus aegyptiacus) можно считать одними из наиболее крупных обитателей Земли. Гиганты массой более семи тонн в длину могли достигать 18 м. Они встречались на территории современной Африки в период от 112 до 93 млн лет назад, в середине мелового периода.

Автор: Злата Богатова

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