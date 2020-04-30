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В храме Минобороны убрали мозаику с изображением Путина
00:30
Фото: mk.ru
Мозаичное изображения российского президента Владимира Путина в храме Минобороны РФ в Кубинке было демонтировано, передает "Коммерсантъ". Ранее предполагалось, что стены также будут украшать портреты Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко, Вячеслава Володина и других отечественных деятелей.
Как пишет сегодня "Коммерсант", в Главном военном храме Вооруженных сил России, который расположен в подмосковном парке "Патриот", демонтировали мозаику. Ранее там был изображен президент РФ Владимир Путин, а также глава оборонного ведомства Сергей Шойгу и другие политические деятели.
Настоятель этого храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснял появление мозаичных портретов давней традицией - в нашей стране на стенах церквей и в прошлом изображали различных исторических личностей, которые оказали большое влияние на судьбу государства.
Храм ВС России возводят на добровольные пожертвования. Ранее предполагалось, что открытие храма будет приурочено к юбилею Великой Победы 9 мая. По причине продолжающейся пандемии коронавируса, которая затронула и нашу страну, это событие отложили на неопределенный срок, уточняет газета.
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