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В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме Минобороны


24.4.2020 22:35
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в храме МинобороныФото: mk.ru

Исторической традицией назвал подобное оформление стен храма епископ Стефан, передает РБК.

Ранее стало известно, что в строящемся главном храме ВС РФ появятся мозаичные портреты Путина, Шойгу и Сталина.

Появление на мозаике главного храма российской армии изображений президента РФ Владимира Путина, главы министра обороны Сергея Шойгу и бывшего советского лидера Иосифа Сталина прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ). Как пояснил настоятель главного храма ВС России епископ Клинский Стефан, которого цитирует РБК, речь в данном случае идет о традиции: на стенах церквей издавна изображали важнейшие события и создавали портреты исторических личностей.

По словам священнослужителя, одним из наиболее значимых событий последнего времени в нашей стране стало присоединение Крыма. Поэтому на стенах храма появятся изображения государственных деятелей, которые участвовали в этом процессе.

Говоря о портрете Иосифа Сталина, который, вероятно, будет скопирован с исторического фото, епископ Стефан отметил, что храм возводят в честь Победы. В связи с этим нельзя обойти вниманием Парад Победы. Кроме того, на стенах храма появятся мозаичные картины, посвященные участникам Великой Отечественной войны и партизанам, а также тем, кто воевал в 1812 году и участвовал в сражениях других периодов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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