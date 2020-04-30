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В Саратове министр ушла в отставку после скандала с закупкой дорогостоящих масок
30.4.2020 21:53
Фото: saratov-news.net
Саратовский министр лишилась поста после скандала с "золотыми масками", пишут региональные СМИ.
Как стало известно, Олеся Горячева уже была уволена с занимаемой должности на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
Со ссылкой на пресс-службу главы региональной администрации уточняется, что губернатор Саратовской области уже подписал постановление, согласно которому покинула свой пост министр - руководитель аппарата Олеся Горячева. Отмечается, что речь идет об увольнении по собственной инициативе.
Ранее в прессе распространились публикации закупках дорогостоящих медицинских масок в Саратове. По данным ряда источников, к скандалу, за которым последовала добровольная отставка Горячевой, может оказаться причастен ее муж. Супруг чиновницы является руководителем государственного предприятия "Саратовский аптечный склад".
В Генпрокуратуре подтвердили, что надзорный орган уже добился отмены закупок за бюджетный счет 10 тыс. защитных медицинских масок, передает агентство "Интерфакс". Уточняется, что речь шла об изделиях стоимостью 425 рублей за штуку.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на инцидент, выразив в паблике volodin.saratov возмущение из-за закупочной ценой масок. Он обратился к прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, попросив взять эту ситуацию под личный контроль.
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