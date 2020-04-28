|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла
07:07
Фото: rusdialog.ru
Власти Чехии не считают нужным выдворять российского посла из-за фейковых публикаций, заявил журналистам премьер-министр страны Андрей Бабиш. Представитель официальной Праги подчеркнул, что чешское руководство не допустит влияния на внутреннюю политику государства и взаимоотношения с другими странами, пишут зарубежные СМИ.
Как заявил Андрей Бабиш, в Праге считают недопустимыми акции против граждан Чехии, подобные тем, что которые накануне описывала пресса. Премьер Чехии подчеркнул, что не видит необходимости в высылке российского посла после такого рода происшествий.
Ранее в чешском издании Respekt появился материал о неком гражданине, связанном с Россией. Со ссылкой на источники в спецслужбах отмечалось, что он якобы ввез в страну яд. Токсичное вещество предназначалось для двух муниципальных политиков, причастных к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
Представители российского руководства, прокомментировав эту публикацию, назвали ее фейком. В Москве при этом указали на недопустимость беспочвенных нападок на нашу страну, которые продолжаются за рубежом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|