Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Песков: СМИ неверно истолковали слова о помощи россиянам

13:28

Фото: smi2.net



Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, он не говорил об оказании прямой материальной помощи гражданам РФ.



Пресс-секретарь российского президента отметил, что СМИ неверно истолковали его слова о помощи, передает ТАСС.



По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ряде СМИ появились публикации, где неверно трактуются его высказывания об оказании помощи россиянам. Речь идет о недавнем интервью RTVI. Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами уточнил, что не говорил об оказании прямой материальной помощи россиянам. Как пояснил Песков, "это ошибочная подача информации".



Ранее в прессе распространились сообщения о том, что Песков в интервью RTVI говорил о потенциале нашей страны, позволяющем амортизировать любого рода негативные последствия кризиса.



Говоря о том, почему для россиян сейчас нет прямых выплат, Песков указал на выполнение всего объема социальных обязательств, даже в нынешних сложных условиях. Пресс-секретарь Путина также отмечал, что руководство страны приняло меры для поддержки граждан, которые наиболее пострадали от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.



Напомним, не так давно руководитель Сбербанка Герман Греф рассказывал о том, почему в России на сегодняшний день нет возможности и соответствующих инструментов, как, например, у властей Соединенных Штатов, чтобы раздавать гражданам денежные средства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 201

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