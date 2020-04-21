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Греф: Россия не имеет возможности раздавать гражданам деньги
21.4.2020 21:33
Фото: smi2.net
В России на сегодняшний день нет возможности и соответствующих инструментов, как, например, у властей Соединенных Штатов, чтобы раздавать гражданам денежные средства.
Руководитель Сбербанка Герман Греф рассказывал об этом в видео-интервью.
Как пояснил Герман Греф в материале, записанном для Сбербанк TV и портала "Лента.ру", США могут сейчас позволить себе в сжатые сроки "эмитировать $3 трлн долга". Средства будут размещаться на рынке среди инвесторов всей планеты. Американское руководство имеет возможность "пустить их в собственную экономику", однако в России существуют ограничения.
На данный момент в нашей страны "такого рыночного источника денег", который имеется у Соединенных Штатов и стран Евросоюза, не имеется. Нет в нашей стране и того числа инструментов, необходимого для того, чтобы привлекать деньги в подобных объемах.
Учитывая ограничение ресурса, могут быть предусмотрены "несколько иные меры", - подчеркнул Герман Греф, отвечая на соответствующий вопрос.
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