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Составлен рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года
29.4.2020 11:07
Фото: vk.com
Первое место в списке заняла кинокартина "Люди Икс: Темный Феникс", сумма чистого убытка которой составила 133 млн долларов.
В комментарии к рейтингу, опубликованному Deadline, отмечается, что результат стал наихудшим за всю историю фильмов из франшизы "Люди Икс".
По мнению экспертов, причинами провала могли стать пересъемка финала и изменения формата фильма. Ранее планировались две части, но в итоге было решено выпустить один фильм. Кроме того негативную роль могли сыграть и неоднократные переносы премьеры.
На второй строчке антирейтинга - фильм "Терминатор: Темные судьбы". Попытка продолжить историю Терминатора привела к потерям в размере 122 млн долларов. Замыкает тройку мюзикл "Кошки", убытки после выхода которого составили 113 млн долларов.
Четвертое и пятое места составители списка отдали ленте "Гемини" и мультфильму "Потерянное звено", которые принесли создателям убытки соответственно в с 111 и 101 млн долларов.
Ранее были названы фильмы, которые принесли наибольшую прибыль по итогам прошлого года. Соответствующий рейтинг составили эксперты издания Deadline, учитывая лишь финансовую сторону дела.
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