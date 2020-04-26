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Эксперты назвали самый прибыльный фильм 2019 года
26.4.2020 21:51
Фото: nmplus.hk
Фильмы, которые принесли наибольшую прибыль по итогам прошлого года, назвали эксперты издания Deadline, опубликовавшего соответствующий рейтинг.
При составлении списка учитывались кассовые сборы в прокате, а также затраты на рекламу и прочие факторы, которые могут повлиять на размер дохода.
Экспертов интересовала лишь финансовая сторона дела: ни оценки кинокритиков, ни зрительские симпатии в рейтинге никакой роли не играли.
В результате абсолютным лидером перечня признана фильм, созданный по комиксам из вселенной Marvel "Мстители: Финал". Лента смогла принести своим создателям 890 млн долларов.
На второй строчке - мультфильм "Холодное сердце — 2", по итогам 2019 года успевший заработать 599 млн долларов. Замыкает тройку анимационная лента "Король Лев". Ремейк знаменитого мультфильма принес компании 580 млн долларов.
Четвертое место составители рейтинга отдали "Джокеру" с 437 млн долларов, а следом за ним идет кинокомикс "Капитан Марвел" с суммой около 414 млн долларов.
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