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В городской канализации нашли следы коронавируса


29.4.2020 09:15
В городской канализации нашли следы коронавирусаФото: defense.gov

Следы РНК коронавируса нового типа могут фиксироваться в сточных водах задолго до того, как заразившиеся люди начинают ощущать первые симптомы заболевания, установили эпидемиологи в Испании.

По мнению ученые, эти данные необходимо использовать, чтобы предотвращать в будущем вспышки заболевания, а также вести наблюдения за ходом пандемии.

Специалисты считают, что канализацию стоит использовать в качестве системы раннего предупреждения о начале вспышек инфекционных заболеваний. Статья с предварительными выводами экспертов размещена в электронной научной библиотеке medRxiv.

Совместное исследование проводили испанские эпидемиологи из Университета Валенсии и Института агрохимии и пищевых технологий. Ученые установили, когда следы вируса начинают выявляться в городских канализациях. Специалисты для этого провели анализ образцов сточных вод, собранных в различных районах Валенсии в период с февралем по апрель текущего года.

Ранее сингапурские ученые пересмотрели прогноз, сдвинув на месяц дату предполагаемого окончания пандемии коронавируса в России.

Автор: Злата Богатова

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