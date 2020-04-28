|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые изменили дату возможного окончания вспышки коронавируса в России
00:01
Фото: vk.com
Сингапурские ученые пересмотрели прогноз, сдвинув на месяц дату предполагаемого окончания пандемии коронавируса в России, передают СМИ.
Ранее исследователи полагали, что ситуация может нормализоваться уже к середине июля.
Ученые из Cингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) скорректировали прогноз, касающийся завершения распространения коронавирусной инфекции в РФ. С середины июля исследователи передвинули возможную дату на начало августа.
По мнению специалистов SUTD, скорее всего ситуация в России нормализуется ближе к 7 августа, сообщает ТАСС.
Изменения коснулись и прогнозов по другим странам, а также окончания пандемии в мире. Сингапурские ученые считают, что мир полностью освободится от заболевания к 1 декабря (ранее в качестве этой даты указывалось 26 ноября).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|