|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В «Газпроме» пока не планируют вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения
08:32
Фото: efremov-pk.ru
Вопросы обеспечения деятельности вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии находятся в компетенции подрядных организаций, заявили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ноябрьск", передает ТАСС. Как пояснили представители дочерней компании "Газпрома", ведущей эксплуатацию этого объекта, они осведомлены о том, что работники выражали недовольство в связи с условиями пребывания.
Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения пока не планируется, заявили в компании, уточнив, речь идет о подрядной организации "ГазАртСтрой", которая принимает участие в осуществлении работ по продолжению обустройства месторождения. Помимо нее там задействовано еще порядка тридцати подрядчиков. В компетенции руководства этих организаций и находятся все вопросы, связанные с обеспечением деятельности работников, включая соблюдение предписаний надзорных органов, которые касаются эпидобстановки.
Ранее в социальных сетях, а потом и СМИ, широко распространился видеоматериал, сделанный во время митинга, устроенного работниками Чаяндинского месторождения. Вахтовики выражали недовольство из-за условий в поселке, где ранее объявили карантин из-за распространения коронавируса. На кадрах запечатлены несколько сотен работников, вышедших на несанкционированный митинг.
Кроме того, открытое обращение записали строители "Газартстроя" (ООО "ГАС", которое является дочерней компанией "Стройтранснефтегаз"). Работая на месторождении, они до сих пор не знают, есть ли среди них заразившиеся коронавирусом, указано в материале.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|