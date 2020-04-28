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В «Газпроме» пока не планируют вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторождения


08:32
В «Газпроме» пока не планируют вывозить вахтовиков с Чаяндинского месторожденияФото: efremov-pk.ru

Вопросы обеспечения деятельности вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии находятся в компетенции подрядных организаций, заявили в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ноябрьск", передает ТАСС. Как пояснили представители дочерней компании "Газпрома", ведущей эксплуатацию этого объекта, они осведомлены о том, что работники выражали недовольство в связи с условиями пребывания.

Вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения пока не планируется, заявили в компании, уточнив, речь идет о подрядной организации "ГазАртСтрой", которая принимает участие в осуществлении работ по продолжению обустройства месторождения. Помимо нее там задействовано еще порядка тридцати подрядчиков. В компетенции руководства этих организаций и находятся все вопросы, связанные с обеспечением деятельности работников, включая соблюдение предписаний надзорных органов, которые касаются эпидобстановки.

Ранее в социальных сетях, а потом и СМИ, широко распространился видеоматериал, сделанный во время митинга, устроенного работниками Чаяндинского месторождения. Вахтовики выражали недовольство из-за условий в поселке, где ранее объявили карантин из-за распространения коронавируса. На кадрах запечатлены несколько сотен работников, вышедших на несанкционированный митинг.

Кроме того, открытое обращение записали строители "Газартстроя" (ООО "ГАС", которое является дочерней компанией "Стройтранснефтегаз"). Работая на месторождении, они до сих пор не знают, есть ли среди них заразившиеся коронавирусом, указано в материале.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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